Open Fiber, perdita netta di 364 milioni di euro nel 2024

Open Fiber ha riportato una perdita netta di 364 milioni di euro per l’anno fiscale 2024, un aumento rispetto ai 296 milioni di euro dell’anno precedente. Tuttavia, l’EBITDA è migliorato del 18%, raggiungendo i 276 milioni di euro, mentre i ricavi sono saliti del 16%, attestandosi a 675 milioni di euro. La marginalità sui ricavi si è mantenuta stabile al 40%.

Nonostante le perdite, il gruppo di telecomunicazioni ha sottolineato che il risultato netto attuale non è ancora significativo, dato l’alto investimento di capitale necessario per lo sviluppo infrastrutturale in corso. Il patrimonio netto dell’azienda è di 1,27 miliardi di euro, mentre la posizione finanziaria netta è di 6,04 miliardi di euro.

Secondo una nota dell’azienda, Open Fiber prevede di raggiungere un flusso di cassa positivo entro il 2028. Inoltre, il consiglio di amministrazione ha aggiornato il piano industriale decennale, estendendolo fino al 2034. Questo piano prevede investimenti per circa 10 miliardi di euro, con l’obiettivo di coprire oltre 20 milioni di unità immobiliari.