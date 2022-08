Opec: Haitham Al-Ghais vede rischio carenza di petrolio

Secondo il nuovo segretario generale dell’OPEC, Haitham Al-Ghais, i mercati petroliferi corrono il rischio di una carenza di offerta poiché la domanda rimane resiliente e la capacità di produzione inutilizzata diminuisce. “I timori per il rallentamento dei consumi in Cina e nel resto del mondo sono stati esagerati, ha affermato il segretario generale dell’OPEC in un’intervista a Bloomberg Television. Allo stesso tempo, i produttori dell’Organizzazione dei

Paesi Esportatori di Petrolio e non solo stanno finendo le forniture extra. “Stiamo correndo sul ghiaccio sottile, se posso usare questo termine, perché la capacità inutilizzata sta diventando scarsa”, ha detto Al-Ghais. “La probabilità di una stretta c’è.”

Questo mese il prezzo del petrolio è sceso del 16% proprio sui timori di un rallentamento della domanda a livello globale.