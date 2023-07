OneTrust: 150 milioni per crescita nel software di trust intelligence

OneTrust, azienda americana specializzata in soluzioni software per la privacy e la sicurezza, ha recentemente annunciato un significativo round di finanziamento da 150 milioni di dollari. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere l’espansione di OneTrust e rispondere alle crescenti esigenze dei clienti nel settore del software di trust intelligence.

Il round di finanziamento è stato guidato da Generation Investment Management, un nuovo investitore, e ha visto anche la partecipazione dell’investitore già presente in azienda, Sands Capital. Questo porta l’importo totale dei fondi raccolti da OneTrust fino ad oggi a oltre 1 miliardo di dollari, attestando la forte fiducia del mercato nelle strategie e nelle soluzioni offerte dall’azienda.

La recente iniezione di capitale ha portato la valutazione di OneTrust a 4,5 miliardi di dollari. Questo riflette non solo la solidità dell’azienda, ma anche la crescente domanda per soluzioni software avanzate che possano aiutare le aziende a gestire in modo efficace la privacy e la sicurezza dei dati.