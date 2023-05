OMS: dichiarata fine dell’emergenza sanitaria globale Covid

La diffusione del Covid-19 non è più un’emergenza sanitaria globale, ha dichiarato venerdì l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Per più di un anno, la pandemia ha registrato una tendenza alla diminuzione, con l’aumento dell’immunità della popolazione grazie alla vaccinazione e all’infezione, la diminuzione della mortalità e l’allentamento della pressione sui sistemi sanitari”, ha dichiarato il Direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa a Ginevra. “Questa tendenza ha permesso alla maggior parte dei Paesi di tornare alla vita come la conoscevamo prima di Covid-19”, ha detto Tedros. “È quindi con grande speranza che ho dichiarato la Covid-19 finita come emergenza sanitaria globale”, ha detto.