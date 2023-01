OMER: sottoscritto un contratto da 5 mln con il gruppo Knorr-Bremse

OMER ha sottoscritto con Knorr-Bremse Rail Systems Italia un contratto avente ad oggetto la fornitura di moduli toilet.

La fornitura rientra in un più ampio progetto di costruzione di treni gestito dal gruppo Alstom, riguardante un nuovo servizio di trasporto ferroviario che collega le principali città e aree turistiche della penisola dello Yucatan in Messico, denominato The Mayan train project.

La commessa affidata ad OMER prevede la fornitura di moduli toilet per 42 treni, per un valore contrattuale complessivo di 5 milioni di euro. L’inizio delle attività di produzione e consegna avverrà nel primo trimestre del 2023, con una durata complessiva del contratto attualmente prevista in circa 2 anni.