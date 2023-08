Olidata si aggiudica bando da oltre 30 milioni di euro tramite controllata Sferanet

Olidata, un pilastro nel settore ICT da oltre quattro decenni e azienda quotata in Borsa, ha annunciato di aver vinto un contratto di grande valore. Attraverso la sua controllata Sferanet, la società si è aggiudicata un bando del valore di oltre 30 milioni di euro.

L’accordo quadro riguarda l’assegnazione del contratto per la fornitura, la manutenzione e la gestione di upgrade per gli Switch, che saranno fondamentali per la connettività dei dati della Sogei. Questo accordo sarà valido per i prossimi 36 mesi.