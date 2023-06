Olidata: ok al bilancio 2022. Confermato Ruffini presidente

L’assemblea degli azionisti di Olidata, una prestigiosa società integratrice di sistemi nel campo dei servizi digitali e quotata su Euronext Milan, ha ratificato il bilancio al 31 dicembre 2022. Questo è un passo significativo per l’azienda che si distingue per la sua forte presenza nel settore digitale.

Rilevante è la decisione di destinare l’intero utile di esercizio, che ammonta a 9.550.765 euro, alla copertura delle perdite accumulate in precedenza. Questa mossa strategica dimostra la determinazione dell’azienda a risanare la propria situazione finanziaria e a consolidare la propria posizione nel mercato.

Infine, i soci hanno confermato la nomina di Cristiano Rufini come presidente del Consiglio di Amministrazione per cooptazione. Inoltre, è stata approvata la Politica di Remunerazione, un altro elemento chiave per garantire la continuità e la stabilità dell’azienda. La conferma di Rufini e l’approvazione della politica salariale sottolineano l’intenzione di Olidata di continuare sulla strada della crescita e dell’innovazione.