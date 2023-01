Oil: Tenaris, Saras e Saipem corrono in Borsa dopo BUY di BofA

Saipem e Tenaris in salita di circa il 5% a Piazza Affari. A spingere sull’acceleratore le azioni delle società di di servizi dedicati al settore oil la promozione da parte di BofA.

Gli analisti americani premiano in Borsa le società caratterizzate da esposizione internazionale visto che l’attività resterà sostenuta e avrà’ anche effetto sui prezzi delle attrezzature a fronte invece di un mercato nordamericano atteso in calo nel 2023. BofA raccomanda il “Buy” su Tenaris vista l’accelerazione superiore alle previsioni per l’attività di perforazione nel 2023. BUY anche per Saipem con target price a 1,8 euro) in funzione della previsione di un incremento della domanda nell’offshore e nelle attività sottomarine nei prossimi anni. Confermato il “buy” anche su Saras (+1,9%) con target 2,55 euro.