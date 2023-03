Oggi il Bce Day: futures Ftse Mib scattano al rialzo dopo sviluppi Credit Suisse. Bene anche i futures Usa

Futures sui principali indici azionari europei e americani in rialzo dopo le ultime novità che riguardano Credit Suisse, il colosso bancario svizzero crollato in Borsa alla vigilia sulla scia dei timori dei mercati sulla sua sopravvivenza, dopo che il maggiore azionista Saudi National Bank ha escluso l’opzione di fornire all’istituto un ulteriore sostegno finanziario.

Ieri il panico per il destino della banca ha piegato le borse di tutto il mondo.

Nella serata di ieri, l’annuncio della Swiss National Bank (SNB) sulla sua disponibilità a fornire a Credit Suisse una liquidità aggiuntiva, in caso di bisogno, ha permesso a Wall Street di ridurre le perdite.

Dopo essere crollato nei minimi intraday fino a 725 punti, il Dow Jones ha terminato la seduta in calo di 280,83 punti, o dello 0,9%, a quota 31.874,57. Lo S&P 500 è sceso dello 0,7% a 3.891.93. Il Nasdaq Composite è riuscito a riagguantare debolmente il territorio positivo, con una variazione pari a +0,05% a 11.434,05.

Tutti e tre i principali indici azionari di Wall Street hanno recuperato terreno rispetto ai forti cali delle ore precedenti, innescati dalla paura per le sorti di Credit Suisse.

L’istituto, dopo l’annuncio della Swiss National Bank, ha diramato un comunicato, rendendo nota la decisione di prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri dalla banca centrale svizzera.

A Wall Street, i futures Usa hanno accolto con favore gli ultimi sviluppi del caso.

Alle 7 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono di 100 punti circa (+0,32%); i futures sullo S&P 500 avanzano dello 0,40%, i futures sul Nasdaq Composite salgono dello 0,45%.

In rialzo anche i futures sulle principali borse europee, che si apprestano ad affrontare il Bce-Day.

Oggi, la Bce di Christine Lagarde annuncerà la propria decisione sui tassi dell’Eurozona.

Il caso Credit Suisse e il timore di una crisi bancaria hanno alimentato i dubbi sulla decisione dell’Eurotower, determinata fino a pochi giorni prima del crac delle banche regionali Usa Silicon Valley Bank e Silvergate ad alzare i tassi di 50 punti base, portando così i tassi sui depositi dal 2,5% al 3%.

Il panico che ha investito i mercati a causa dei problemi bancari in Usa e in Europa, in quest’ultimo caso esplosi con il caso Credit Suisse, hanno portato i mercati a confrontarsi con la possibilità che la Bce di Lagarde alzi oggi i tassi di 25 punti base.

I futures sul Ftse Mib scattano intanto di 443 punti a oltre 25.500 punti, secondo i dati di IG riportati dalla Cnbc; in rialzo anche i futures sulla borsa di Londra, sul Dax di Francoforte (oltre 200 punti) e sul CAC della borsa di Parigi (‘120 punti circa).

In Asia permane il sentiment negativo, con l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo in calo dello 0,85% circa.