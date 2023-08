Officine Mak: nel 2022 fatturato a +50%

Officine Mak ha concluso l’anno con un fatturato impressionante di 82,2 milioni di euro, segnando un aumento del 50% rispetto ai 54,7 milioni registrati nel 2021.

L’EBITDA del Gruppo ha toccato la cifra di 8,6 milioni, segnando un incremento del 56,4% rispetto al 2021. Contemporaneamente, la marginalità è salita al 10,5%, in rialzo rispetto al 10,1% del 2021. L’utile netto ha raggiunto 5,1 milioni, segnando una crescita del 15% rispetto ai 4,5 milioni del 2021.

Nel corso del biennio 2020-2022, Officine Mak ha acquisito più di 650mila metri quadri nell’hinterland milanese e ha in previsione la riqualificazione di 1 milione di metri quadri di aree dismesse o abbandonate in tutta la Lombardia entro il 2025. Tra i progetti in corso spiccano l’ex area Galbani a Melzo (90mila mq), l’area da bonificare della Ceruti di Bollate (40mila mq) e l’ex fabbrica Torriani a Cologno Monzese, dove sono previsti 220 nuovi appartamenti.