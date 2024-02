Ocse: tasso disoccupazione stabile a dicembre al 4,8%

Il tasso di disoccupazione nei Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha mantenuto la sua stabilità a dicembre, attestandosi al 4,8%, un dato che conferma il permanere del tasso al di sotto della soglia critica del 5% per l’intero anno 2023. Nonostante le fluttuazioni economiche globali, questo risultato segnala una tendenza positiva nel mercato del lavoro tra i Paesi industrializzati.

Secondo i dati rilasciati dall’OCSE, in 21 dei Paesi membri per cui sono disponibili le statistiche, il tasso di disoccupazione non ha registrato variazioni significative. In sette di questi, si è osservato un aumento, mentre in cinque altri Paesi, il tasso ha mostrato una diminuzione. Questi movimenti riflettono la diversità delle situazioni economiche e del mercato del lavoro tra i Paesi dell’OCSE.

Nel corso del 2023, il numero di individui disoccupati nell’ambito dell’OCSE ha proseguito il suo trend di calo per il terzo anno consecutivo, toccando il punto più basso dal 2001, con un totale di 33,2 milioni di persone. Questo risultato rappresenta il più basso livello annuale di disoccupazione registrato dall’inizio della raccolta dati da parte dell’organizzazione.