Ocse: ripresa economica in Italia nel 2022

Nel 2022, alcune economie, tra cui l’Italia, hanno mostrato una resistenza notevole, registrando una ripresa solida mentre cercavano di riprendersi dagli impatti della pandemia. Questo è particolarmente evidente nel settore dei servizi, come evidenziato dagli esperti dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel loro rapporto annuale.

Nello stesso rapporto, si sottolinea come l’Italia, insieme all’Argentina e alla Romania, abbia preso misure decisive per ridurre il carico fiscale sui lavoratori autonomi e sulle aziende senza personalità giuridica. Lo scopo di queste iniziative era evidentemente quello di stimolare e rilanciare l’attività economica in un periodo di crisi.

In particolare, l’Italia ha aumentato del 31% la soglia massima di gettito per il regime di flat tax sostitutivo del 15%, portandola a 85.000 euro. Allo stesso tempo, ha introdotto una flat tax incrementale per l’anno fiscale 2023, che in pratica estende l’applicazione del regime flat tax e riduce ulteriormente il carico fiscale sui lavoratori autonomi. Queste misure rappresentano un passo significativo verso la ripresa economica.