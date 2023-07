Ocse: inflazione in calo a maggio

04/07/2023 12:29

Credem collabora con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per facilitare l’accesso al Fondo Crescita Sostenibile per le aziende clienti. L’iniziativa, finalizzata a sostenere progetti di sostenibilità, transizione digitale e finalità ambientali, fa parte del Green New Deal del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).