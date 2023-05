Ocse: disoccupazione al 4,8% a marzo, stabile al minimo storico dal 2001

La disoccupazione nell’area Ocse si è mantenuta stabile al 4,8% nel mese di marzo, confermandosi per il terzo mese consecutivo al minimo storico dalla nascita della serie statistica nel 2001. Il tasso di disoccupazione non ha subito variazioni in 15 Paesi, mentre è diminuito in 14 e ha registrato un incremento in 5.

Il numero totale di disoccupati nell’area Ocse è risultato leggermente inferiore rispetto ai mesi precedenti, attestandosi a 33,1 milioni di persone. Questo valore si avvicina al minimo storico registrato nel luglio 2022 e conferma la tendenza positiva del mercato del lavoro all’interno dell’area Ocse.