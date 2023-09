06/09/2023 11:35

L’intervento di governi e UE ha mitigato l’effetto dei choc energetici e dell’aumento dei costi della vita post-guerra in Ucraina. Nonostante ciò, l’Ocse mette in luce le incertezze e i rischi nel breve termine, mantenendo invariate le stime di crescita del PIL per UE e Eurozona.