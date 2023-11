Ocse: a settembre inflazione scende al 6,2%

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha rilevato una diminuzione dell’inflazione a settembre in 27 dei 38 Paesi membri, mentre in 8 paesi è stata registrata una crescita. Questa dinamica segna un’inversione rispetto agli incrementi registrati nei mesi estivi.

Spagna, Slovenia e Turchia hanno registrato i maggiori incrementi. La Turchia rimane il paese con l’inflazione più alta, seguita da Ungheria e Colombia. Il Costa Rica si distingue come l’unico paese membro Ocse con un’inflazione negativa. L’inflazione alimentare nell’area Ocse ha rallentato per il decimo mese consecutivo, attestandosi all’8,1% a settembre. L’inflazione energetica, invece, ha mostrato un aumento in 22 Paesi Ocse tra agosto e settembre, pur rimanendo complessivamente negativa. Questi dati riflettono l’importanza di questi settori nell’andamento complessivo dell’inflazione.