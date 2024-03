NYCB ha perso il 7% dei depositi nell’ultimo mese e riduce il dividendo a 1 centesimo

New York Community Bank ha perso il 7% dei suoi depositi il mese scorso, prima di annunciare un’iniezione di capitale di oltre 1 miliardo di dollari da parte di investitori guidati dalla Liberty Strategic Capital dell’ex Segretario del Tesoro Steven Mnuchin.

La banca aveva depositi per 77,2 miliardi di dollari al 5 marzo, ha dichiarato la NYCB in una presentazione agli investitori legata all’aumento di capitale. Si tratta di un calo rispetto agli 83 miliardi di dollari del 5 febbraio, il giorno prima che Moody’s Investors Service tagliasse il rating della banca a zero.

La NYCB ha anche dichiarato che ridurrà il suo dividendo trimestrale per la seconda volta quest’anno, passando a 1 centesimo per azione da 5 centesimi, con un calo dell’80%. Prima della disastrosa relazione sugli utili del quarto trimestre, che ha fatto precipitare le azioni della banca, la NYCB pagava un dividendo di 17 centesimi.