NVP: sottoscritto l’accordo con Sky per la trasmissione dell’intero campionato di serie B

NVP ha sottoscritto un accordo con SKY per la trasmissione dell’intero campionato di Serie B per le stagioni 2022/23 e 2023/24. L’accordo genera un fatturato addizionale di circa 4 milioni di euro a stagione.

NVP, partner consolidato di Sky anche in altri ambiti sportivi tra cui i tornei di pallacanestro, è stata scelta come unico fornitore dei servizi tecnici di ripresa televisiva in formato HD/UHD di tutte le partite del campionato di Serie B e dei relativi Playoff/Playout. Il Campionato di calcio Serie B, denominato anche Serie BKT, verrà trasmesso dalla flotta di OB Van e da una crew di tecnici al servizio di Sky.