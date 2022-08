NVP sigla accordo per l’acquisizione del 100% di E.G.Audiovisivi

Nella giornata di oggi NVP, Pmi innovativa attiva nella realizzazione di contenuti per network televisivi e sevizi di broadcasting, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di E.G.Audiovisivi.

E.G.A è attiva nel settore dei servizi audiovisivi e in particolare nell’ideazione e produzione di contenuti sportivi. La società (E.G.A) nel 2021 ha registrato ricavi pari a 902 mila euro, con una posizione finanziaria netta positiva per 19 mila euro.

In particolare, l’accordo prevede l’acquisto da parte di NVP del 100% del capitale sociale di E.G.A ad un prezzo complessivo di 665.000 euro (Enterprice Value dell’operazione, che sarà corrisposto in due tranches. Gli asset immobiliari di E.G.A non sono parte dell’operazione di acquisizione e resteranno quindi nella disponibilità degli attuali soci di E.G.A. Il closing dell’operazione è previsto entro il 30 novembre 2022.

Inoltre, l’operazione consentirà a NVP di acquisire una regia con attrezzature multimediali del valore di circa 300 mila euro.