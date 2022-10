NVP: ricavi al 30 settembre 2022 in salita del 32%

Ricavi consolidati al 30 settembre 2022, non soggetti a revisione contabile, a 12,4 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto a 9,4 milioni di euro al 30 settembre 2021.

Così NVP, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end‐to‐end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, alza il velo sui cont.

La società segna nel 2022 tre trimestri consecutivi in crescita e superiori alle attese: dopo un primo trimestre con Ricavi pari a 3,6 milioni di euro (+44% rispetto a 2,5 milioni di euro nel 1Q 2021) e un secondo con Ricavi pari a 4,5 milioni di euro (+22% rispetto a 3,7 milioni di euro nel 2Q 2021), il terzo registra Ricavi pari a circa 4,2 milioni di euro (+ 35% rispetto a 3,1 milioni di euro nel 3Q 2021). Il Portafoglio ordini relativo al quarto trimestre 2022 è pari 4,8 milioni di euro. Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP commenta: “La crescita dei ricavi conseguita nei primi mesi del 2022 rappresenta un importante fattore di potenziamento delle attività aziendali nonché di diversificazione delle produzioni legate agli eventi di “entertainment e moda”. “Prosegue la diversificazione delle produzioni, grazie agli importanti investimenti in innovazione tecnologica e in R&Dche ci permetteranno nel prossimo futuro di diversificare l’offerta con servizi all’avanguardia e ampliare in maniera importante i ricavi”.