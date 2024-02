Nvidia: utili, fatturato e outlook battono le attese. Titolo +10% a Wall Street

Nvidia, la Big Tech Usa che si è confermata grande scommessa per i trader con l’esplosione della febbre per l’AI, ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre con un utile per azione, eps, pari a $5,16 su base adjusted, decisamente superiore ai $4,64 attesi dal consensus degli analisti.

Il titolo scatta del 10% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street.

Il fatturato si è attestato a $22,10 miliardi, battendo anch’esso le attese, pari a $20,62 miliardi.

Nvidia ha annunciato di prevedere per il trimestre in corso un fatturato di $24 miliardi, superiore dunque ai $22,17 miliardi attesi dal consensus degli analisti.

Il titolo mette a segno un rally superiore a +9%, balzando a Wall Street a quota 735,94 dollari.