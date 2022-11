Nvidia: ricavi a +31% nel grazie alla forte domanda di data center

Nvidia Corp ha alzato il velo sui conti trimestrali battendo le aspettative grazie alla forte domanda nel settore dei data center sulla scia della crescente adozione del cloud.

I ricavi dei data center nel terzo trimestre sono aumentati del 31% rispetto a un anno fa, mentre i ricavi dei giochi sono diminuiti del 51% rispetto a un anno fa. Le azioni di Nvidia sono salite dell’1% nelle contrattazioni after-hours. Le aziende di cloud utilizzano sempre più spesso i chip Nvidia nei loro sistemi. Microsoft sta collaborando con l’azienda per costruire un computer “enorme” per gestire l’intenso lavoro di calcolo dell’intelligenza artificiale nel cloud.

Il direttore finanziario di Nvidia, Colette Kress, ha dichiarato che le restrizioni alle esportazioni hanno avuto un impatto sul fatturato del terzo trimestre, ma il calo è stato “ampiamente compensato dalle vendite di prodotti alternativi in Cina”. Il fatturato rettificato dell’azienda per il trimestre conclusosi il 30 ottobre è stato di 5,93 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano in media un fatturato di 5,77 miliardi di dollari, secondo i dati di Refinitiv. Nvidia ha previsto per il trimestre in corso un fatturato di 6 miliardi di dollari, contro un’aspettativa di 6,09 miliardi di dollari.