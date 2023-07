Nvidia pronta a investire nell’Ipo di Arm

Nvidia potrebbe unirsi a un consorzio di potenziali investitori che sosterranno l’IPO di Arm, società di progettazione di chip supportata da SoftBank Group.

Secondo quanto riferito dal Financial Times, Nvidia, storico partner e cliente di Arm, valorizzerebbe quest’ultima fra i 35 ai 40 miliardi di dollari, una cifra inferiore rispetto agli 80 miliardi richiesti da SoftBank.

La società di investimento con sede a Tokyo ha acquistato Arm per 32 miliardi di dollari nel 2016. Il fondatore di SoftBank, Masayoshi Son, ha dichiarato di sperare che l’IPO di Arm possa essere la più grande mai realizzata da una società di chip.

Arm sta cercando di raccogliere fino a 10 miliardi di dollari per la sua quotazione a New York, dopo aver respinto le richieste dei primi ministri del Regno Unito per tornare a Londra, dove una volta era quotata.