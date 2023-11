Nvidia prepara 3 nuovi chip per la Cina malgrado restrizioni Usa

Secondo quanto riportato dai media locali cinesi giovedì, Nvidia, il gigante statunitense dei chip di intelligenza artificiale, sta pianificando di lanciare tre nuovi chip per la Cina. Questa mossa arriva a poche settimane dal blocco imposto dagli Usa per la vendita di due chip AI di fascia alta e di uno dei suoi principali chip per il gaming alle aziende cinesi.

Fonti vicine alla questione hanno rivelato che i chip in questione sono l’HGX H20, L20 PCIe e L2 PCIe e che l’annuncio di Nvidia potrebbe avvenire il 16 novembre.

Lo scorso mese, Nvidia ha affermato che le nuove restrizioni all’esportazione annunciate da Washington impedirebbero la vendita di due chip AI – l’A800 e l’H800 – creati l’anno scorso per il mercato cinese, in risposta alle precedenti restrizioni. Anche uno dei suoi chip per il gaming di punta, il L40S lanciato ad agosto, sarebbe interessato dal divieto.

Nvidia ha dichiarato il 24 ottobre che queste restrizioni sarebbero entrate in vigore immediatamente, poiché i regolatori statunitensi avevano anticipato la scadenza originaria. Secondo gli analisti, le restrizioni Usa potrebbero creare opportunità per le aziende cinesi come Huawei Technologies.

Infatti, Baidu, il gigante dell’internet cinese, ha piazzato un notevole ordine di chip AI Huawei quest’anno, secondo quanto riferito da alcune fonti. Una di queste ha affermato che Baidu ha effettuato l’ordine prima dell’annuncio delle restrizioni statunitensi, preparandosi a un futuro in cui potrebbe non essere più in grado di acquistare da Nvidia.