Nvidia: il co-fondatore Huang in visita in Cina

Il co-fondatore di Nvidia, Jensen Huang, ha iniziato il nuovo anno con un viaggio in Cina, il primo degli ultimi quattro anni. La visita, svoltasi in toni soft, è avvenuta in un momento di crescenti preoccupazioni per la capacità di Pechino di aggirare le restrizioni statunitensi sui chip.

Durante il suo tour, Huang ha visitato gli uffici di Nvidia a Shenzhen, Shanghai e Pechino. Non è chiaro se Huang abbia avuto incontri formali con altri dirigenti o funzionari durante la sua visita privata.

Questo viaggio di Huang è avvenuto mentre gli acceleratori di intelligenza artificiale di Nvidia diventano sempre più cruciali nella competizione tecnologica tra Washington e Pechino.

Huang ha avvertito che un’escalation di sanzioni progettate per interrompere il flusso di chip per l’addestramento dell’IA potrebbe spingere le aziende cinesi a sviluppare alternative proprie. Questo, ha affermato, potrebbe danneggiare a lungo termine i leader tecnologici americani. Huang ha citato Huawei Technologies, che nel 2023 ha allarmato Washington includendo un avanzato processore made-in-China in uno smartphone, come potenziale rivale.