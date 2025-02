Nvidia batte le attese, ricavi trimestrali balzano oltre 39 mld

Trimestrale migliore delle attese per Nvidia. Il colosso Usa dell’intelligenza artificiale ha annunciato di avere chiuso il quarto trimestre con un fatturato di 39,3 miliardi di dollari (+78% a/a, oltre le aspettative pari a 38,25 miliardi), con la divisione data center che ha visto i ricavi salire a 35,6 miliardi e superare anche in questo caso il consensus Bloomberg che era di poco superiore ai 34,09 miliardi. Il gross margin adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, è stato del 73,5%, in linea con il consensus. In termini di utili, l’utile per azione (Eps) rettificato si è attestato a 89 centesimi, meglio degli 84 indicati dal mercato.

Nell’afterhours a Wall Street il titolo perde terreno, mostrando un calo dell’1,49% dopo avere chiuso la seduta in rialzo di quasi il 4%.