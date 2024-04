Nuova Zelanda: banca centrale mantiene tassi invariati

La Reserve Bank of New Zealand ha confermato il tasso di interesse ufficiale al 5,5% nella sua riunione di aprile, lasciando il costo del denaro invariato per la sesta riunione consecutiva, in linea con le attese.

I funzionari lavori hanno sottolineato come l’attuale politica monetaria sia adeguata per continuare a ridurre le pressioni sui prezzi.

Nonostante l’inflazione del paese abbia registrato un rallentamento, toccando il minimo degli ultimi due anni e mezzo al 4,7% nel quarto trimestre del 2023, rimane ben al di sopra del livello obiettivo tra l’1% e il 3%. Il comitato ha espresso la convinzione che il tasso debba rimanere a un livello restrittivo per un periodo prolungato al fine di facilitare il ritorno dell’inflazione annuale dei consumatori all’interno del range target.