Nuova Zelanda, banca centrale lascia tassi invariati al 5,5%

La Reserve Bank of New Zealand, banca centrale della Nuova Zelanda, ha annunciato di aver lasciato i tassi principali di riferimento invariati al 5,5%, come da attese.

La decisione è stata motivata con il fatto che il livello dei tassi sta tenendo sotto controllo la spesa e l’inflazione.

La Reserve Bank of New Zealand ha anticipato tuttavia che i tassi di interesse dovranno rimanere a un livello restrittivo, per far sì che l’inflazione misurata dall’indice dei prezzi al consumo torni al target di crescita compreso tra l’1% e il 3%.