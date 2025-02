Novo Nordisk prevede crescita entrate grazie a Ozempic e Wegovy

Novo Nordisk si aspetta che le entrate crescano tra il 16% e il 24% a tassi di cambio costanti quest’anno, trainate dalla domanda per Ozempic e Wegovy. L’azienda prevede “restrizioni periodiche delle forniture” e carenze di farmaci quest’anno, nonostante stia accumulando scorte per i suoi trattamenti di punta per il diabete e l’obesità.

Novo Nordisk ha in programma di avviare un nuovo studio clinico sul nuovo farmaco per l’obesità CagriSema quest’anno e di cercare l’approvazione regolamentare nel primo trimestre del 2026, dopo che uno studio precedente non ha soddisfatto le aspettative.

Novo ha riportato vendite per 85,7 miliardi di corone danesi ($11,9 miliardi) nel quarto trimestre, superando le stime degli analisti. Sia Wegovy che Ozempic hanno registrato i guadagni previsti. La previsione dell’azienda per il profitto operativo di quest’anno è superiore alla crescita delle vendite, con un aumento atteso tra il 19% e il 27% a cambi costanti.

Le azioni di Novo sono scese di oltre il 40% da quando hanno raggiunto un massimo storico nel giugno dello scorso anno. Hanno registrato un calo per il quinto mese consecutivo a gennaio, la serie negativa più lunga dalla crisi finanziaria globale.

I risultati si contrappongono a una delusione nel quarto trimestre da parte di Lilly, produttrice dei farmaci Zepbound per l’obesità e Mounjaro per il diabete, che il mese scorso ha riportato una crescita delle vendite inferiore alle aspettative degli investitori. Lilly ha dichiarato che è stato difficile prevedere la domanda.