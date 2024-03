Novo Nordisk: polemiche sui prezzi di Ozempic negli Usa

Ozempic potrebbe essere prodotto per meno di 5 dollari al mese, mentre il produttore Novo Nordisk A/S lo vende a 968,52 dollari negli Stati Uniti, per un’iniezione settimanale. È quanto emerge da uno studio che solleva nuovamente questioni sui prezzi dei trattamenti più venduti per il diabete e l’obesità.

Novo ha declinato di fornire i costi di produzione per Ozempic e Wegovy, il suo farmaco correlato per l’obesità. La compagnia ha dichiarato di fare significativi investimenti per garantire che il pubblico abbia accesso ai suoi farmaci più popolari. Per garantire la disponibilità dei suoi prodotti, sta investendo circa 6 miliardi di dollari in capex e ha speso 11 miliardi di dollari per acquisire tre stabilimenti da Catalent.

“Questo prezzo scandalosamente alto ha il potenziale di mandare in bancarotta Medicare, il popolo americano e il nostro intero sistema sanitario,” ha detto in una dichiarazione il senatore Bernie Sanders, che ha tenuto udienze sui prezzi elevati dei farmaci negli Stati Uniti. Sanders ha chiesto a Novo Nordisk di ridurre il prezzo di listino di Ozempic a 155 dollari al mese, in linea con quanto addebita in altri paesi.