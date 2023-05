Novavax licenzia il 25% della forza lavoro

Novavax ridurrà la sua forza lavoro globale del 25%, mentre la biotecnologia, a corto di liquidità, porta avanti i suoi piani di riduzione delle spese e di gestione della tiepida domanda dei suoi vaccini COVID-19.

I licenziamenti, che fanno parte delle continue misure di riduzione dei costi di Novavax, si tradurrebbero in circa 498 posti di lavoro sui 1.992 dipendenti a tempo pieno che l’azienda aveva al 21 febbraio, secondo gli ultimi documenti normativi.

L’azienda, che in precedenza aveva segnalato una notevole incertezza sulla generazione di ricavi per l’anno in corso, ha dichiarato di aspettarsi un fatturato annuo totale compreso tra 1,4 e 1,6 miliardi di dollari, contando su un lancio tempestivo del vaccino COVID aggiornato.

Nel primo trimestre, l’azienda ha registrato una perdita netta di 293,9 milioni di dollari, rispetto a un utile di 203,4 milioni di dollari dell’anno precedente.