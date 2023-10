Novartis completa scorporo Sandoz

Novartis ha completato mercoledì lo scorporo della sua attività di generici e biosimilari Sandoz, le cui azioni hanno iniziato a essere scambiate a 24 franchi svizzeri nei primi minuti del debutto della società alla SIX Swiss Exchange.

Il produttore svizzero di farmaci aveva inizialmente annunciato l’intenzione di scorporare l’attività in agosto, offrendo agli interessati un’azione Sandoz per ogni cinque azioni Novartis attraverso una distribuzione di dividendi in natura.