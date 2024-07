Novartis alza stime grazie a cure psoriasi e insufficienza cardiaca

Novartis ha aumentato le previsioni sui profitti per la seconda volta quest’anno, grazie all’incremento delle vendite dei suoi trattamenti più richiesti per la psoriasi e l’insufficienza cardiaca.

Il reddito operativo core è atteso in crescita nella fascia medio-alta nel 2024. Questo rappresenta un miglioramento rispetto alle previsioni di aprile, che indicavano una crescita a un ritmo low double digit o nella fascia media.

I guadagni core per azione del secondo trimestre sono saliti a $1,97, superando la stima media degli analisti intervistati da Bloomberg di $1,87.

Il produttore di farmaci ha lasciato invariata la previsione sulle vendite, indicando un aumento del fatturato quest’anno in una fascia alta a una cifra o a bassa doppia cifra. Le vendite di Pluvicto, per il cancro alla prostata, sono state inferiori rispetto alle aspettative di alcuni analisti, mentre Cosentyx, per la psoriasi, e altri farmaci immunologici hanno superato le aspettative.

Novartis è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di vendite e margini a medio termine fino al 2028, ha dichiarato il direttore finanziario Harry Kirsch durante un briefing con i giornalisti, aggiungendo che vede una crescita “eccellente” continuare in Cina e negli Stati Uniti, nonostante le tensioni politiche.

La crescita di Pluvicto non è stata così “dinamica come alcuni avrebbero potuto aspettarsi”, ha detto Kirsch. Il prossimo significativo impulso nella domanda probabilmente verrà da un’approvazione del farmaco per un nuovo gruppo di pazienti, ha detto.