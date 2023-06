Novartis: acquista Chinook Therapeutics per $3,5 miliardi

Novartis ha annunciato l’acquisizione di Chinook Therapeutics per un valore massimo di $3,5 miliardi, con l’obiettivo di aggiungere al proprio portafoglio due trattamenti promettenti per una rara malattia renale, attualmente in fase avanzata di sperimentazione.

La società farmaceutica svizzera pagherà $40 per azione in contanti per la statunitense Chinook, ovvero il 67% in più rispetto alla chiusura di venerdì. Un ulteriore pagamento di $4 per azione potrebbe essere effettuato in seguito, in base al raggiungimento di determinati obiettivi.

Chinook ha due trattamenti in fase avanzata di sperimentazione per il trattamento dell’IgAN, una malattia renale progressiva e rara che colpisce principalmente i giovani adulti e che attualmente non dispone di opzioni terapeutiche specifiche. Allo stesso modo di altre grandi aziende farmaceutiche, Novartis punta sulle malattie rare, un settore redditizio in cui i trattamenti hanno un valore aggiunto. L’acquisizione rappresenta la più grande operazione per l’azienda svizzera da quando ha rilevato Medicines per circa $9,7 miliardi nel 2020.

L’amministratore delegato Vas Narasimhan si è concentrato recentemente più sul ridimensionamento di Novartis piuttosto che sull’espansione del suo pipeline di farmaci attraverso acquisizioni. Lo scorso anno, Narasimhan ha deciso di scorporare l’unità Sandoz di Novartis, creando la più grande azienda europea di farmaci generici e biosimilari per vendite. Novartis sta anche valutando la vendita di alcuni asset in oftalmologia. L’azienda prevede di completare l’accordo nella seconda metà del 2023.