Novartis acquisisce Anthos Therapeutics, accordo da $3,1 miliardi

Novartis ha raggiunto un accordo per acquisire Anthos Therapeutics per un importo fino a 3,1 miliardi di dollari, con l’intento di potenziare la sua pipeline di farmaci cardiovascolari in fase avanzata.

Il colosso farmaceutico europeo pagherà 925 milioni di dollari in anticipo e un earn-out di 2,15 miliardi di dollari nel caso i candidati farmaci di Anthos raggiungano determinati traguardi regolatori e di vendite. Si prevede che la transazione si concluda nella prima metà del 2025.