Notorius Pictures: Benedetta Galbiati nuova Head of Scripted Series Development & Production

Benedetta Galbiati nominata Head of Scripted Series Development & Production di Notorius Pictures, società attiva nel settore della produzione cinematografica e quotata su Euronext Growth Milan.

“Siamo molto contenti dell’ingresso di Benedetta Galbiati nella business unit di produzione in questo ruolo così importante e strategico per la crescita del Gruppo Notorious Pictures – ha commentato l’AD Stefano Bethlen – La scelta di Benedetta Galbiati con la sua esperienza ed il suo track record di primissimo livello è espressione della volontà della nostra azienda di fare un grande salto in avanti impegnando risorse creative e finanziare volte ad un importante debutto sulla produzione di serialità di grande respiro qualitativo e commerciale”.