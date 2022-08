Norvegia: il più grande fondo sovrano al mondo in rosso di 174 mld di dollari

Il fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo, ha registrato una perdita di 1,68 trilioni di corone norvegesi (174 miliardi di dollari) nella prima metà del 2022, mentre i mercati azionari in generale hanno vissuto un semestre tumultuoso. Il fondo da 1.300 miliardi di dollari ha registrato un rendimento negativo del 14,4% nel periodo in esame, in quanto azioni e obbligazioni hanno reagito violentemente ai timori di recessione globale e all’inflazione alle stelle. Ma il rendimento del fondo è stato migliore di 1,14 punti base rispetto a quello dell’indice di riferimento, ha dichiarato mercoledì la Norges Bank del Paese, pari a 156 miliardi di corone. “Il mercato è stato caratterizzato dall’aumento dei tassi di interesse, dall’inflazione elevata e dalla guerra in Europa. Gli investimenti azionari sono scesi fino al 17%. I titoli tecnologici hanno fatto particolarmente male, con un rendimento del -28%”, ha dichiarato in un comunicato il CEO di Norges Bank Investment Management, Nicolai Tangen.