Norges Bank accoglie la richiesta del governo sulle azioni non quotate in borsa

Il fondo sovrano norvegese da 1.400 miliardi di dollari, uno dei maggiori investitori al mondo, ha accolto la richiesta del governo di prendere in considerazione l’investimento in titoli azionari non quotati e presenterà una raccomandazione entro dicembre.

“La Norges Bank guarda con favore a questa revisione e torneremo con i nostri consigli e le nostre valutazioni verso la fine dell’anno”, ha dichiarato il governatore della Norges Bank Ida Wolden Bache in un’audizione parlamentare.