Nokia: vendite più basse dal 2015 nel secondo trimestre

Le vendite di Nokia nel secondo trimestre sono state le più basse di qualsiasi periodo dal 2015 e non hanno raggiunto le stime degli analisti, poiché gli investimenti deboli in aggiornamenti della rete mobile continuano a ostacolare il mercato delle attrezzature 5G.

Le vendite nette sono diminuite del 18% a 4,47 miliardi di euro (4,9 miliardi di dollari) nel trimestre rispetto all’anno precedente. Ciò si confronta con una previsione media di 4,76 miliardi di euro fatta dagli analisti intervistati da Bloomberg.

Nokia e il suo concorrente nordico Ericsson AB hanno affrontato un mercato delle attrezzature per telecomunicazioni disastroso per anni, con pochi segni che gli operatori mobili stiano per investire pesantemente in attrezzature 5G a breve termine. Entrambe le società hanno tagliato migliaia di posti di lavoro nell’ultimo anno e hanno semplificato le operazioni per risparmiare sui costi.

Il debole mercato delle attrezzature per telecomunicazioni ha spinto Nokia a fare grandi cambiamenti nella sua divisione di infrastruttura di rete, come una scommessa da 2,3 miliardi di dollari sull’intelligenza artificiale per soddisfare la domanda di servizi di data center con l’acquisto di Infinera il mese scorso. Ha inoltre in programma di vendere il suo business di cavi sottomarini al governo francese.