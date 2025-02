Nokia, cambio al vertice: Pekka Lundmark lascia, nominato Justin Hotard (in arrivo da Intel)

Cambio al vertice per Nokia. La società tech finlandese ha nominato Justin Hotard nuovo amministratore delegato al posto di Pekka Lundmark. Hotard inizierà nel suo mandato a partire dal prossimo 1° aprile 2025. Hotard, che attualmente guida il Data Center & AI Group presso Intel, entra a far parte di Nokia con oltre 25 anni di esperienza in aziende tecnologiche globali.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Justin in Nokia. Ha una solida esperienza nell’accelerazione della crescita nelle aziende tecnologiche insieme a una vasta competenza nei mercati dell’intelligenza artificiale e dei data center, che sono aree critiche per la crescita futura di Nokia”, ha affermato Sari Baldauf, presidente del Consiglio di amministrazione di Nokia.