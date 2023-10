Nobel per l’economia assegnato all’economista statunitense Claudia Goldin

Il premio Nobel per l’economia è stato assegnato lunedì alla professoressa Claudia Goldin dell’Università di Harvard per le sue ricerche sulle donne nel mercato del lavoro.

I vincitori del premio, ufficialmente intitolato Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, ricevono 10 milioni di corone svedesi (907.000 dollari).