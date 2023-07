Nissan sigla l’accordo con Renault, ma ora dovrà affrontare i duri ostacoli in Cina

Nissan investirà fino a 663 milioni di dollari nella nuova unità di veicoli elettrici di Renault, hanno dichiarato mercoledì le due case automobilistiche, che hanno finalizzato i termini della loro partnership ristrutturata dopo mesi di negoziati offuscati da tensioni.

La conclusione dell’accordo sarà probabilmente vista come un fatto positivo. Secondo quanto riportato da Reuters, i colloqui tra le due aziende si sono protratti per mesi più del previsto, in parte a causa delle preoccupazioni di Nissan di proteggere la propria proprietà intellettuale in future collaborazioni.

L’accordo consente ora a entrambe le aziende di concentrarsi sul problema più urgente di navigare nel panorama industriale in rapida evoluzione. Per Nissan, ciò significa affrontare una prospettiva sempre più negativa per le case automobilistiche straniere in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo.