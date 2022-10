NIO punta a quattro mercati europei con il lancio di tre veicoli elettrici

L’azienda cinese di veicoli elettrici NIO, in occasione di un evento di lancio europeo tenutosi a Berlino, ha presentato i suoi modelli ET7, EL7 ed ET5 per la vendita in Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia. Questa espansione segue l’ingresso dell’azienda nel mercato norvegese avvenuto lo scorso anno.

La NIO ET7, una berlina ammiraglia ad alte prestazioni, è ora ordinabile in questi quattro Paesi, con consegne previste a partire dal 16 ottobre. NIO ha inoltre confermato che sono aperti i preordini per il modello EL7, un SUV elettrico smart di dimensioni medio-grandi, e per il modello ET5, una berlina elettrica smart di medie dimensioni, le cui consegne inizieranno rispettivamente a gennaio e marzo 2023.