Nio prevede di lanciare il suo modello di auto elettrica per il mercato di massa a maggio

Nio ha dichiarato che intende presentare il suo modello di auto elettriche per il mercato di massa a maggio.

I dirigenti hanno confermato che il nuovo marchio si chiamerà “Le Dao” e hanno detto che il nome intende riflettere le famiglie – il segmento di consumatori target – che trascorrono momenti felici insieme. Nio, fondata alla fine del 2014, si è finora concentrata sulla fascia alta del mercato con SUV e berline che possono costare più della Model S o della Model Y di Tesla, ma sono dotate di una serie di servizi come l’accesso a clubhouse per gli utenti note come Nio Houses.