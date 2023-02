Nikola: nel quarto trimestre prodotti 133 autocarri elettrici, consegnati solo 20

Il produttore di autocarri pesanti elettrici Nikola ha prodotto 133 autocarri elettrici a batteria nel quarto trimestre, ma ne ha consegnati solo 20, generando un fatturato ben al di sotto delle aspettative di Wall Street. Nikola ha dichiarato di aver apportato una serie di modifiche al suo camion elettrico a batteria nel corso del trimestre, in risposta al feedback dei primi clienti. L’azienda ha anche confermato che la versione a celle a combustibile del suo camion è ancora sulla buona strada per iniziare la produzione nella seconda metà del 2023, in linea con le indicazioni precedenti.

Nel dettaglio nel quarto trimestre, Nikola ha registrato ricavi a 6,6 milioni di dollari contro i 32,1 milioni di dollari attesi da Refinitiv. La perdita netta di Nikola nel quarto trimestre è stata di 222,1 milioni di dollari, pari a 46 centesimi per azione. La produzione del quarto trimestre ha portato Nikola a 258 camion costruiti nel 2022, appena sufficiente per raggiungere il range di riferimento fornito a novembre, quando ha dichiarato di prevedere una produzione compresa tra 255 e 305 veicoli per l’intero anno.

La produzione dovrebbe aumentare leggermente nel 2023.