Nikola: fondatore Trevor Milton sarà condannato per frode federale

Il fondatore di Nikola, Trevor Milton, sarà condannato lunedì in un’aula di tribunale di New York per tre capi d’imputazione legati alla frode ai danni degli investitori del burrascoso produttore di camion elettrici e a idrogeno.

Milton è stato dichiarato colpevole nell’ottobre 2022 di due capi d’accusa, uno per frode telematica e uno per frode finanziaria. Rischia fino a 60 anni di carcere.