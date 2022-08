Nikola: CEO Russell si ritira a fine anno. Al suo posto Michael Lohscheller

L’amministratore delegato di Nikola, Mark Russell, andrà in pensione a fine anno. Ad annunciarlo la stessa società secondo cui Russell sarà sostituito da Michael Lohscheller, ex CEO di Opel, che è entrato in Nikola a febbraio.

Lohscheller diventerà presidente e si unirà immediatamente al consiglio di amministrazione. Il presidente Steven Girsky ha dichiarato in un comunicato che Lohscheller ha avuto un impatto significativo su Nikola nei sei mesi trascorsi in azienda, lodando il suo “senso dell’urgenza” e “l’accelerazione del processo decisionale”. “La scelta di Michael Lohscheller rappresenta il completamento di un attento processo di pianificazione della successione da parte del Consiglio di amministrazione”, ha dichiarato Girsky. “Con oltre 20 anni di attività nell’industria automobilistica, Michael ha una profonda esperienza come dirigente esperto e come operatore commerciale di grande competenza”.