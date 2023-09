NHOA, concluso aumento capitale. Ceo, “accelerare la transizione energetica è nostra responsabilità”

15/09/2023 08:44

Movimenti positivi nell’ultima seduta della settimana per le quotazioni del petrolio. Prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa, il Brent si muove in rialzo di circa lo 0,7% a quota 94 dollari al barile mentre il Wti (riferimento Usa) sale dello 0,8% circa a quota 90,8 dollari.