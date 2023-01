NFT, Premier League firma accordo con la società di fantacalcio Sorare

Sorare, la società di fantacalcio da 4,3 miliardi di dollari, ha firmato un accordo pluriennale con la Premier League.

Gli utenti di Sorare avranno a disposizione, gratis o a pagamento, card che riproducono i vari giocatori, diverse per rarità e caratteristiche, formano la loro squadra, si sfidano e i risultati dipendono dalle performance degli atleti nel mondo reale. Come il fantacalcio, ma con l’aggiunta di un fiorente e redditizio di compravendita delle card.

Inoltre, gli utenti potranno acquistare e utilizzare gli NFT (Non-fingible Token) con licenza ufficiale della Premier League in base all’esclusivo accordo pluriennale.

La startup con sede a Parigi e New York ha 3 milioni di utenti in tutto il mondo, consente alle persone di competere in partite di fantacalcio a cinque. Le possibilità di successo si basano sulle prestazioni in tempo reale dei giocatori in campo.

Sorare ha detto che sta anche lanciando due nuove funzionalità nel gioco. Questi includono la possibilità di competere con carti giocatori specifici della lega e una funzione di “fair play finanziario” che impedisce agli utenti di selezionare squadre all-star.

Sky News ha riferito in precedenza che l’accordo tra la Premier League e la società di NFT valeva 30 milioni di sterline. Sorare ha rifiutato di rivelare l’esatta somma dell’accordo.

I valori degli NFT o token non fungibili sono crollati a causa di un calo dei prezzi delle criptovalute noto come “inverno delle criptovalute”, esacerbato negli ultimi mesi dal fallimento dell’exchange di criptovalute FTX.