Nexi: risultati 2023 in linea con gli obiettivi, buyback da 500 mln

Nexi ha annunciato i risultati finanziari del gruppo per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2023, evidenziando una forte espansione del margine Ebitda e una excess cash generation pari a € 601 milioni. La società ha inoltre comunicato la decisione di destinare fino a € 500 milioni per l’acquisto di azioni proprie.

Nel 2023 l’azienda ha raggiunto gli obiettivi prefissati, registrando ricavi per € 3.361,7 milioni nel FY23, in aumento del 7,0% su base annua. L’Ebitda ha raggiunto € 1.751,8 milioni nel FY23, con un incremento del 10,0% su base annua e un’espansione del margine Ebitda di circa 146 punti base.

La Guidance 2024 conferma le aspettative di una continua espansione del margine Ebitda e una robusta generazione di cassa, nonostante le sfide poste da un contesto macroeconomico difficile.

È previsto un piano di acquisto di azioni proprie fino a € 500 milioni per un periodo di 18 mesi, che sarà proposto alla prossima Assemblea degli Azionisti. Inoltre, è stata annunciata una svalutazione tecnica non cash dell’avviamento e delle attività immateriali per un totale di € 1.256,8 milioni.